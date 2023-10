Einweihung des neuen Stadtreliefs auf dem Weilburger Marktplatz

Der Erste Kreisbeigeordnete Jörg Sauer zeigte sich fasziniert von dem Relief und sagte, dass es in der Region kaum eine Stadt gebe, die sich besser als Weilburg für ein solches Projekt eigne. Man könne die Historie noch heute sehen. Rotarier Henning Prüßner kündigte an, auch auf dem Weihnachtsmarkt wieder Gelder für soziale Zwecke sammeln zu wollen. Claudia Seibold vom Kur- und Verkehrsverein schilderte, dass das Relief, das schon eine kurze Zeit an seinem neuen Lebensort steht, bereits bei Stadtführungen das Interesse der Gäste geweckt habe. Und Claudia Ufken fügte an, dass der Kur- und Verkehrsverein sich gerne mit der hohen Summe an der Beschaffung beteiligt habe, denn es sei gut für die Stadt und den Tourismus. Hans-Peter Schick hob hervor: "Am Anfang im Jahr 2014 stand das Wir, das auch heute - neun Jahre später - noch stattfindet". Die Partner würden alle dahinter stehen, und das Relief gewähre einen wunderbaren Überblick über Weilburgs Innenstadt und die Lahnschleife.