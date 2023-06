Er ist der Vater der Weilburger Schlosskonzerte: Johannes Meyer

Johannes Meyer hat sich in höchstem Maße um die Stadt Weilburg verdient gemacht, und so stiftete der damalige Bürgermeister Hans-Peter Schick 1998 die Johannes-Meyer-Plakette, mit der bis heute um das kulturelle Leben verdiente Persönlichkeiten durch den Bürgermeister gewürdigt werden. 2009 wurde auf Initiative von Bürgermeister Hans-Peter Schick in der Weilburger Schlossstraße an der Geschäftsstelle der Schlosskonzerte eine Johannes-Meyer-Gedenktafel angebracht.