Erst in Weilburg randaliert, dann in Gewahrsam.

WEILBURG. Die Polizei hat in der Nacht von Freitag auf Samstag in der Mauerstraße einen Randalierer in Gewahrsam genommen. Wie die Beamten berichten, hatten Anwohner sie gegen 1.20 Uhr gerufen, weil ein 35-Jähriger in einem Mehrfamilienhaus randalierte und bereits die Hauseingangstür eingeschlagen hatte. Da der Mann offensichtlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand und sich nicht beruhigen ließ, wurde er festgenommen und zur Verhinderung weiterer Gefahren oder Straftaten im Gewahrsam untergebracht. In seiner Wohnung wurde eine geringe Menge Drogen gefunden. Gegen ihn laufen nun Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung und des Besitzes von Betäubungsmitteln.