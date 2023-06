Europawachen am Weilburger Gymnasium ein Erfolg

So wurde zum Beispiel beim Erstellen der Spiele der Unterschied zwischen der geografischen und der politischen Zugehörigkeit zu Europa diskutiert. Die Schüler verbanden in diesem Projekt Inhalte aus dem PoWi-, dem Erdkunde- und dem Kunstunterricht. Interesse an Europa zeigten viele Schüler auch beim Besuch der Ausstellung "Nachbar Deutschland- Ein Mitgliedsstaat der Europäischen Union", die in der Europawoche in der Aula aufgebaut war. Hier konnte man sich an sieben Lernstationen mit insgesamt 56 Großcollagen über die Geschichte, Politik, Wirtschaft und Kultur Europas informieren und Impulse für weitere Recherchen finden.