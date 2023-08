Fahrradfahrer nach Unfall in Weilburg auf Intensivstation

WEILBURG. Ein Fahrradfahrer ist am Montagabend gegen 18.40 Uhr bei einem Unfall schwer verletzt worden. Der 28-jährige Weilburger war laut Polizeibericht auf der Frankfurter Straße in Richtung Stadtmitte unterwegs, als er von der Fahrbahn abkam und stürzte. Dabei zog er sich so schwere Kopfverletzungen zu, dass er in die Intensivstation des nahe gelegenen Krankenhauses aufgenommen werden musste.