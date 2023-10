"Faire Kaffeetafel" des Weilburger Weltladens

WEILBURG. "Fair. Und kein Grad mehr!" So lautet das Motto der diesjährigen "Fairen Woche", an der sich auch der Weltladen Weilburg mit Veranstaltungen beteiligt. So unter anderem am vergangenen Sonntag, als das Team der beiden Weilburger Weltläden wieder zu seiner fairen Kaffeetafel unter das Lindenboskett auf dem Schlossplatz eingeladen hat. Angeboten wurden aus Bio- und fairen Zutaten aus den Ländern des Südens sowie aus unserer Region produzierte Kuchen und Torten, und die Gäste wurden zudem mit Kaffee, Tee, Saft und Wein aus fairem Handel verwöhnt.