"Fairwöhnen" im Komödienbau Weilburg

Am 2. März 2018 wurde der Weltladen Zwei in der Mauerstraße 9 eröffnet. Nur 200 Meter entfernt von Laden Eins, den es seit 1996 in der Mauerstraße 10a gibt, konnten nun auch Textilien, Handwerk und Silberschmuck präsentiert werden. Der Wunsch, Textilien aus Fairem Handel anzubieten, verstärkte sich mit dem Einsturz der Textilfabrik Rana Plaza in Bangladesch im Jahre 2013, bei dem mehr als 1000 Menschen starben. Obwohl dieser Unfall nicht der erste in einer Textilfabrik für internationale Massenfertigung war, hätten die Ausmaße des Unglücks den Blick vieler Verbraucher auf die Produktion ihrer Kleidung gelenkt und eine Debatte über die Missstände in der globalen Textilindustrie ausgelöst. Das Team der Weltläden in Weilburg zeige nun seit fünf Jahren, dass es Alternativen gebe.