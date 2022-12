Friedenslicht kommt nach Weilburg

WEILBURG. Alles begann 1986 mit einer Idee des österreichischen Rundfunks ORF: ein Friedenszeichen in der Vorweihnachtszeit dadurch zu setzen, dass ein Kind in der Geburtsgrotte Jesu in Bethlehem ein Licht entzündet. Dieses Licht sollte dann in ganz Österreich weitergegeben werden und so Hoffnung auf Frieden in der Welt zum Ausdruck bringen.