Friedrich Ludwig von Sckell - berühmter Sohn Weilburgs

Von den Gästen wurde angeregt, künftig einen Erinnerungsort in der Altstadt für diesen großen Sohn der Stadt Weilburg zu schaffen. So soll ein Ort entstehen, an dem - zusätzlich zu dem bereits bestehenden Sckell-Platz am Karlsberg - die Bedeutung des Weilburgers Sckell als Schöpfer des Englischen Gartens gewürdigt wird.