Gartenkonzerte gehen in das fünfte Jahr

"2injoy" sind der Fingerstyle-Gitarrist Michael Diehl und Sängerin Florezelle Amend. Seit 2005 musizieren sie zusammen, hatten ihren ersten Auftritt beim Hessentag in Weilburg. "Wir sind "Kinder der 70er" und spielen vor allem Musik der 80er", sagt Michael Diehl. So finden sich in ihrem Repertoire etwa Songs der "Housemartins", "U2", Annie Lennox, Cindy Lauper oder auch Freddy Mercury. Ein Wiedererkennungseffekt ist zwar gegeben, jedoch verändern die beiden die Songs durch ihre ganz eigene Interpretation, geprägt durch Florezelles wundervollen Gesang mit dunkel gefärbter, souliger Stimme, der immer wieder unter die Haut geht, begleitet von Michaels unglaublich virtuosem Gitarrenspiel, bei dem oft der Eindruck entsteht, es spielten mehrere Gitarren gleichzeitig. Der Klang der Gitarren - alles handgefertigte Einzelstücke vom Kubacher Gitarrenbauer Jozsi Lak - ist einfach zauberhaft. Besondere Effekte erzielt Michael Diehl zusätzlich dadurch, dass er den Holzkorpus seiner Instrumente auch perkussiv einsetzt. Seine Virtuosität stellt er dann auch mit mehreren Solo-Stücken sehr eindrucksvoll unter Beweis.