Harley-Fahrer wird im Weilburger Kreisverkehr übersehen

Gegen 15.20 Uhr fuhr die 41 Jahre alte Autofahrerin mit ihrem Ford Edge in den Kreisverkehr der Spielmannstraße / Limburger Straße ein und übersah dabei augenscheinlich den 60 Jahre alten Harley-Davidson Fahrer, welcher zu diesem Zeitpunkt bereits den Kreisel befuhr. Wie die Polizei berichtet, kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, in dessen Folge der Motorradfahrer stürzte und Verletzungen davontrug. Er musste per Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Den Gesamtschaden der verunfallten Fahrzeuge schätzt die Polizei auf knapp 6200 Euro. Das Motorrad war nicht mehr fahrbereit.