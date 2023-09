Heimat shoppen in Weilburg auch noch am 9. September

Einige Geschäfte bieten eigene Aktionen in ihren Verkaufsräumen an. In diesem Jahr konnten alle Heimatshopper bereits vorher Wundertüten kaufen, in denen Gutscheine einzelner WWW-Mitglieder und andere Kleinigkeiten enthalten sind. Aber Achtung: Manche Gutscheine sind nur an den beiden "Heimat shoppen"-Tagen gültig. In einer Tüte ist ein 50-Euro-Gutschein der WWW enthalten, über den sich ein glücklicher Heimatshopper freuen darf. Die Anzahl der Wundertüten ist limitiert - schnell sein lohnt sich.