Heinz Rudolf Kunze kommt zu den Weilburger Schlosskonzerten

WEILBURG. Nach der Eröffnung der 51. Konzertsaison der Weilburger Schlosskonzerte und einem erfolgreichen ersten Konzertwochenende findet sich auch am zweiten Konzertwochenende für jeden Musikgeschmack ein Konzert in Weilburg: Den Auftakt machen am heutigen Freitag um 20 Uhr "Männer" - ein "Männergesangverein", der aber gar keiner ist: Der MGV Walhalla zum Seidlwirt, der in der Unteren Orangerie sein Programm "Melodien mit Disziplin" zum Besten gibt. Fünf junge Männer, die dem Begriff "Männergesangverein" eine ganz neue Bedeutung verleihen und mit musikalischer Wucht, humoriger Authentizität und Charme überzeugen. Man darf gespannt sein.