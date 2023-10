Highland-Flair mit Dudelsack und Kilt in Weilburg

Bei dem Konzert am 12. November in Weilburg geht es unter dem Motto "Songs of Love and Bravery" ausschließlich um Folk-Musik. "Camerata vocale" trägt einige Lieder alleine vor. Hierbei handelt es sich unter anderem um "Carrickfergus", "Molly Malone", "Up Where We Belong" und "An Irish Blessing". Bei anderen Songs stehen der Chor und die Band gemeinsam auf der Bühne, so unter anderem bei "Love Shine A Light", "You Raise Me Up" und "Highland Cathe dral". Und ganz sicher dürfen sich die Konzertbesucher am Ende auf die großen Klassiker "Amazing Grace" und "Auld Lang Syne" freuen.