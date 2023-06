Im Schrank aus dem Sperrmüll selbst bedienen

Ihr "Laden" besteht aus einem Schrank vom Sperrmüll, den sie liebevoll restauriert hat und der nun auf dem Gelände am Wohnhaus in der Straße "Unter den Zweibäumen 1" platziert wurde. Täglich von 9 bis 19 Uhr können sich Interessierte selbst bedienen und den jeweiligen Betrag in eine (fest montierte und abgeschlossene) Kasse einlegen. "Das Prinzip beruht auf Vertrauen", sagt Sandra Baron und hat bisher nur gute Erfahrungen gemacht. Weiterhin besteht die Möglichkeit, per QR-Code mit Paypal zu bezahlen.