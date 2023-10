In Weilburg auf einen Poller gefahren

WEILBURG. Sie hatte offenbar gehofft, noch schnell durchfahren zu können; aber das hat nicht geklappt, der Poller kam wieder hoch. Und so habe es am Samstag gegen 14 Uhr in der Marktstraße gekracht, teilte die Polizei mit. Der Poller hat keinen großen Schaden genommen, der Seat der 79-Jährigen aus Weilburg schon. Die Frau wollte mit ihrem Wagen von der Marktstraße auf den Marktplatz fahren, allerdings ist das am Wochenende nicht erlaubt. Jedenfalls nicht jedem.