In Weilburg gibt es ein indisches Restaurant

Ursprünglich stammt Familie Kular aus Punjab in Nordindien. 2002 suchte Vater Naginder Singh eine neue Zukunft für seine Familie und fand Arbeit in Italien. Fünf Jahres später kamen die Angehörigen nach. Sohn Sulakhan Singh arbeitete ab 2015 in einem indischen Restaurant in Chemnitz. 2020 trafen alle in Frankfurt zusammen und machten sich auf die Suche nach einem geeigneten Restaurant, das die Familie gemeinsam eröffnen wollte.