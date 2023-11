In Weilburg mit Softairwaffe gedroht und mit Faust zugeschlagen

WEILBURG-KUBACH. Ein Jugendlicher ist am Dienstagabend in Kubach von einem anderen mit einer Softairwaffe bedroht und anschließend geschlagen worden. Anwohner verständigten gegen 19.50 Uhr die Polizei, da sich an einer Bushaltestelle in der Hauptstraße mehrere Jugendliche aufhalten würden, von denen einer mit einer Waffe hantieren würde. Eine Streife traf dort auf mehrere Jugendliche und kontrollierte diese. Dabei stellte sich laut Polizeibericht heraus, dass ein 16-Jähriger zuvor mit einer Waffe bedroht worden war. Anschließend soll ihm der Täter mit der Faust mehrfach in das Gesicht geschlagen haben.