In Weilburg spielen "Faultiere" gegen "Leerer"

Drei Jahre ist es nun her, dass sich letztmals Schüler der WKS im Pritschen und Baggern messen konnten, um einen Schulsieger zu ermitteln. Unter der Federführung von Sportlehrer Jürgen Kater organisierten die Schüler seines Sportkurses der Jahrgangsstufe 12/13 des beruflichen Gymnasiums (BG) mit Unterstützung der Sportlehrkräfte das Turnier. Auch bei der Schiedsrichtertätigkeit arbeiteten Schüler mit den Sportlehrkräften Hand in Hand und wechselten sich in der Leitungsfunktion ab.