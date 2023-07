Jakob-Mankelschule in Weilburg kobelt bei Wettbewerb mit

WEILBURG. Unter der Regie von Mathematik-Fachschaftsleiter Christian Hubert haben insgesamt 31 Schülerinnen und Schüler der Jakob-Mankel-Schule Weilburg am "Känguru der Mathematik", einem internationalen Mathematik-Wettbewerb, teilgenommen. In mehr als 80 Ländern schreiben dabei Schülerinnen und Schüler freiwillig gleichzeitig an dem Einzelwettbewerb, in dem sie 24 knifflige Aufgaben in 75 Minuten lösen müssen.