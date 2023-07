KI, Pflege, Asyl: Politiker stellen sich Schüler-Fragen

Beim zweiten Thema, Fachkräftemangel in der Pflege, stellten Elisabeth Maurer, Hannah Rösen und Anika Lommel die Fragen. Wenig Gehalt, schwere Arbeitsbedingungen - was könne getan werden? Steioff beklagte Privatisierung im Gesundheitswesen und regte an, die Hälfte des 100-Milliadren-Euro-Sondervermögens für die Bundeswehr in Pflege zu investierten - und erhielt eine rote Karte für die zu lange Antwort. Eckert berichtete von seinen Erfahrungen, die er als Praktikant in Pflegeeinrichtungen gesammelt habe. Neben tariflicher Bezahlung müssten vor allem die Arbeitsbedingungen besser werden, Applaus alleine reiche nicht. Schaub berichtete, dass er kürzlich die Pflegeschule des Limburger Krankenhauses besucht hatte, die öffentliche Hand müsse einiges tun, um den Beruf attraktiver zu gestalten. Hafeneger erläuterte, dass seine Mutter gelernte Altenpflegerin sei, die aber den Beruf nicht mehr ausübe, obwohl er ihre Leidenschaft sei - "sie schafft es körperlich leider nicht mehr". Mehr Geld sei nicht die Lösung, vielleicht aber mehr Teilzeitangebote und bessere Arbeitsbedingungen. Hofmeister erläuterte, dass sowohl die ärztliche Versorgung als auch die Pflege auf dem Land ein wichtiges Thema sei. Ehtemai forderte, dass vor allem zu Hause Pflege stattfinden soll und sprach von einer falschen gesellschaftlichen Entwicklung, dass Mann und Frau beide arbeiten müssten. Die Abschaffung der Wehrpflicht sei ein Fehler gewesen, was sich nun in der Pflege zeige. Hafeneger widersprach vehement. Er wandte sich an die Schüler: "Jeder hier hat etwas Besseres zu tun, als ein Jahr, wo man gesagt bekommt, was man zu tun und lassen hat."