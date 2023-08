Kinderschuhe verschwunden

WEILBURG. Am frühen Sonntagmorgen hat ein Einbrecher in Weilburg Kinderschuhe im Wert von 300 Euro aus einem Keller gestohlen. "Der Unbekannte gelang über ein gekipptes Fenster in den Keller eines Mehrfamilienhauses in der Straße ,Am Kirmesplatz'", teilte die Polizei mit. "Dort versuchte er erfolglos, das Vorhängeschloss zu einem Kellerabteil aufzubrechen." Als ihm das nicht gelang, griff er sich zwei Plastiktüten mit Kinderschuhen, die frei zugänglich waren, und flüchtete mit seiner Beute im Wert von etwa 300 Euro durch die Haustür.