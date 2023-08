Kindertag wie aus dem Bilderbuch in der Weilburger Innenstadt

Auch die Anzahl der Stände war enorm: So fand auf dem König-Konrad-Platz erstmals eine "Meile der Hilfsorganisationen" statt mit THW, Feuerwehr, DRK und auch dem Tierschutz Weilburg. Ebenfalls beteiligen sich das Jugendwaldheim, der Weilburger Kinderschutzbund, die JSG Oberlahn und natürlich die vielen Geschäfte in der Stadt. Am Denkmal beim Tommys bot Dachdecker Uli Weil mit seinem Kran mit Hebebühne den Kindern die Gelegenheit, Weilburg aus einer neuen Perspektive kennenzulernen.