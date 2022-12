Kirmesplatz in Weilburg: Ein geschichtsträchtiger Ort

Schon bald nach 1569 wurde die Durchführung des Kirchweihfestes der bewaffneten Bürgerschaft übertragen. Somit sind die Ursprünge der Kirchweih unzertrennlich mit der bewaffneten Bürgerschaft verbunden. So war es letztlich notwendig, ein "bürgerliches Schießhaus" zu erbauen. 1736 wurde das Schießhaus auf einem Platz ("An den Hohen Gräben") außerhalb der Stadt an der Straße nach Limburg gebaut. Von diesem Jahr an wurden die Kirmes, das Bürgerschießen und der Kirchweihmarkt in ununterbrochener Reihenfolge dort gefeiert.