Künstlerinnen zeigen Werke im Stadtmuseum Weilburg

Die Malerin Anne Heng stammt ursprünglich aus der Eifel und hat ihren Weg über Bonn nach Weilburg-Kirschhofen gefunden. Sie hat Archäologie, Ägyptologie, Kunstgeschichte sowie Malere und Graphik studiert. Seit über 30 Jahren ist sie als freischaffende Künstlerin tätig. Mit dem Medium Steinpapier hat sie einen ganz besonderen Malgrund gefunden, der ihre Arbeiten nachhaltig beeinflusst hat. Die Farben ihrer Bilder leuchten durch das Steinpapier unvergleichlich. Caroline Schmid ist die Bildhauerin und Steinmetzmeisterin im Trio. Sie ist über das Ruhrgebiet in die Region gekommen und hat 2002 den Steinmetzbetrieb Schmidt in Laubuseschbach übernommen. Sie zeigt in der Ausstellung Arbeiten aus Speckstein oder Gasbeton und Gips. Das Arbeiten mit Speckstein ist mehr ein Basteln für sie, das Leichte, Unernste, nicht so gewichtige kommt ihr sehr entgegen. Die anderen Materialien sind Gasbeton und Gips. Man kann es sowohl wie Stein abtragen, als auch wie Ton aufbauen.