Landstraße bei Bermbach nach Unfall mit Schulbus gesperrt

Ein mit Schülern gefüllter Bus war auf der L3451 in Richtung Kreisel zur B456 unterwegs. An einer Kreuzung wollte der Busfahrer Richtung Bermbach abbiegen. Dabei habe er offenbar ein Stoppschild ignoriert, sodass es zum Zusammenstoß mit einem weiteren Verkehrsteilnehmer kam. Dessen Auto wurde durch die Wucht des Aufpralls auf ein drittes Auto geschoben. Wie die Polizei weiter mitteilte, seien bei diesem Unfall mehrere Menschen, darunter auch einige Kinder in dem Schulbus, leicht verletzt worden. Die L3451 war für rund zwei Stunden gesperrt.