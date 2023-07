Lehrer lernen mit "KI" umzugehen

In sechs verschiedenen Workshops konnten sich die Pädagogen mit verschiedenen Themen rund um "Künstliche Intelligenz" intensiv mit Chancen, aber auch den Gefahren, auseinandersetzen und neue Ideen und Erfahrungen für den eigenen Unterricht sammeln. Dabei reichte die Bandbreite der Angebote vom ersten Kennenlernen bzw. den ersten Schritten mit "Künstlicher Intelligenz" über deren Einsatzmöglichkeiten in verschiedenen Unterrichtsfächern bis hin zu den Gefahren, die KI mit sich bringt, wie beispielsweise die Möglichkeit der Verbreitung von "Fake News" und gefälschten Fotos. Am Ende trafen sich alle Lehrkräfte noch einmal in der Aula zum Feedback, und das allgemeine Fazit war, dass der "Pädagogische Tag" neue Erkenntnisse gebracht hat und weitreichende Einblicke in die "KI" lieferte, die für die zukünftige Auseinandersetzung sowie die Unterrichtsplanung äußerst hilfreich sind.