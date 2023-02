Limburg-Weilburg: Belegschaft und Chefs spenden 2000 Euro

"Sich für andere einzusetzen ist ein Wert, der seit nunmehr 75 Jahren fest in der Bauunternehmung Albert Weil AG verwurzelt ist und den wir seitdem leben - in guten wie in herausfordernden Zeiten. Unser großer Dank gilt allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die nunmehr im elften Jahr an der Aktion teilnehmen und Geld für den guten Zweck sammeln. Wir wissen diese große Hilfsbereitschaft sehr zu schätzen. Auch den Verantwortlichen der Sozialstiftung möchten wir von Herzen für das große Engagement in all den Jahren danken, welches schon so vielen Kindern sowie Jugendlichen geholfen hat und auch in Zukunft helfen wird", betonte Klaus Rohletter.