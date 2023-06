Männerstimmen mit Spaßfaktor

So durfte das Publikum einen distanzierten Applaus üben ("den schlimmsten für die Musiker"), einen begeisterten und dann auch noch die Reaktion, wenn es einem überhaupt nicht gefallen hat. Schon damit war das Eis gebrochen, und es herrschte eine muntere Atmosphäre im Publikum. Unglaublich romantisch besang das Quintett dann den Lindenbaum in "Am Brunnen vor dem Tore", gefolgt vom fröhlichen "La Paloma" (bekannt als "Wenn bei Capri die rote Sonne im Meer versinkt"). Schöner Kontrast dazu das amerikanischen Barber-Shop-Stück "Harvest Moon". "Wer kennt denn meinen Landsmann Andreas Gabalier?", fragte Philipp Meyer. Das gaben nur wenige zu. "Das ist ein Mitmachkonzert", kündigte dann der Bass an und teilte das Publikum in drei Gruppen auf. Links sollten alle einen tiefen Seufzer ausstoßen, rechts in kurzes "Hui" und in der Mitte ein großes "Boah". Das wurde dann in "Oh Susanna" eingebaut. Sehr ergreifend folgte ein Lied in Alt-Slawischer Sprache des ukrainisch-russischen Komponisten Dmitri Bortnjanski, der großen Einfluss auf die Entwicklung der deutschen Kirchenmusik hatte.