Mit illegalem E-Scooter erwischt

WEILBURG. Ein Elektroroller-Fahrer hat am Donnerstag in Weilburg eine Vielzahl von Gesetzen gebrochen. Der 44-Jährige fiel einer Polizeistreife in der Limburger Straße auf, da er mit hoher Geschwindigkeit auf seinem E-Scooter unterwegs war und mit diesem in Kurven ins Schlingern kam.