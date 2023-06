Mit Nele Schuster muss man rechnen

In diesem stark besetzten Teilnehmerfeld konnte Nele Schuster sich behaupten und hat es in den ersten Rang geschafft. Damit qualifizierte sie sich für die Endrunde auf Landesebene. Mittlerweile stehen auch hier die Ergebnisse fest: Nele hat es hessenweit unter 48.000 Schülerinnen und Schülern auf Platz 17 geschafft. "Wir gratulieren Nele, aber auch den anderen Schülerinnen und Schüler zu ihren tollen Leistungen", so Fachbereichsleiterin Carola Gerlach.