Musikkabarett "Frankfurter Dreierlei" in Weilburg

Da wurden im Park Tauben vergiftet, eine Kleptomanin trieb nachts ihr Unwesen und ein anderer war schlichtweg zu müde, um schlafen zu gehen. Am Ende der ersten Hälfte zog der Pianist Marcel Neeb das Fazit: "Hier sind doch alle verrückt! Da hilft nur noch eine Therapie." Und so wunderte es nicht, dass die drei Musiker, die sich aus Studienzeiten an der Frankfurter Musikhochschule kennen, in der zweiten Hälfte ihres Programms als Psychotherapeuten und Patienten auf amüsante Art und Weise verschiedene Phasen einer Therapiesitzung darstellten.