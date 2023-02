Narren aus Odersbach und "BaSe" überfallen Tageblatt

WEILBURG. Die Übermacht der Narren war zu groß: Der Chef der Narren aus Barig-Selbenhausen, Oliver Jung, forderte die Redaktion des Weilburger Tageblatts auf, die Gegenwehr aufzugeben. "Jetzt könnt' ihr Journaliste euch zurückziehen in die Bettenkiste!Heut mache wir die Presse", sagte Jung an der Seite der Narren aus Odersbach. Nach weiteren Böllerschüssen wurde rasch die weiße Fahne geschwenkt, der feucht-fröhliche Überfall war ein Erfolg. Nach Corona-bedingter Pause gab es reichlich Gelegenheit, persönliche Kontakte wieder aufzufrischen und den einen oder anderen närrischen Oden auszutauschen. Die fünfte Jahreszeit geht in nun auf ihren Höhepunkt zu. Foto: Dorothee Henche