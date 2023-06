Neues Konzept lockt Ahäuser zum Seniortentag

WEILBURG-AHAUSSEN. 80 Seniorinnen und Senioren sind der Einladung des Ortsbeirats Ahausen zu einem gemütlichen und unterhaltsamen Seniorentag gefolgt. Ortsvorsteherin Anja Ludwig (SPD) zeigte sich erfreut: "Das neue Konzept des Seniorentags hat einen sehr großen Zuspruch bekommen. Vielen Dank an alle ehrenamtlichen Helfer, die den Ahäuser Senioren einen so schönen Tag bereitet haben." Der Seniorentag wurde zum ersten Mal im Frühsommer veranstaltet. Eine weitere Neuerung war das angebotene Mittagessen. Die 80 Senioren, die der Einladung des Ortsbeirats in das Bürgerhaus gefolgt sind, hatten neben einem unterhaltsamen Programm die Gelegenheit sich untereinander auszutauschen und Gespräche zu führen. Den feierlichen Auftakt der Veranstaltung gestaltete Pfarrerin Cornelia Stock von der evangelischen Kirchengemeinde. Die Senioren freuten sich über ihre herzliche Art, mit der sie die Andacht und ein Tischgebet gestaltete. Nach dem Mittagessen hatten die neunjährige Emily Bovermann und die achtjährige Zoey Heinz ihren Auftritt. Sie begeisterten unteranderem mit dem Gedicht "Eisenbahngleichnis" von Erich Kästner die Zuhörer. Für die Stadt Weilburg sprach Bürgermeister Dr. Johannes Hanisch (CDU) und ging auf den großen Zusammenhalt im Stadtteil Ahausen ein. Die gute Zusammenarbeit sei greifbar und der hervorragende Zuspruch der Senioren zeige, dass das neue Konzept des Ortsbeirats Ahausen aufgegangen sei.