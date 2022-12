Nikolaus besucht Weilburger Weltladen-Team

WEILBURG. Auch in diesem Jahr überraschte Bischof Nikolaus das Weltladen-Team Weilburg, das sich zu der traditionellen Nikolausfeier im Bistro "Altes Arthaus" zusammengefunden hatte. Zunächst danke Elke Rehwald-Stahl - eine der Geschäftsführerinnen - dem gesamten Team für die großartige ehrenamtliche Leistung des vergangenen Jahres. "Trotz der Krisen und Probleme haben wir unermüdlich unsere so wichtige Arbeit fortgeführt, wohl wissend, dass Fairer Handel ein Teil der Lösung vieler Probleme in der Welt ist. Fairer Handel trägt zu Gerechtigkeit bei, und durch mehr Gerechtigkeit wird Frieden gewahrt. Das ist im Kleinen so wie im Großen", so Rehwald-Stahl.