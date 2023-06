Notfallseelsorge Limburg Weilburg rüstet personell auf

WEILBURG. Nicht nur, dass sich seit April 2023 der komplette Vorstand unter der Leitung der beiden Vorsitzenden Andrea Köhler und Katrin Tuchscheerer erneuert hat - auch fünf neue ehrenamtliche Mitarbeiter haben nun das Basis-Seminar der Psychosozialen Notfallversorgung (PSNV-B) im Priesterseminar Limburg absolviert. Ausgebildet wurden die Teilnehmer an zwei Wochenenden für den Dienst am Menschen. Ihre Aufgabe für die Zukunft wird sein, Betroffene und Angehörige in akuten Notfall- und Grenzsituationen zu betreuen, diese zu begleiten und das persönliche Netzwerk eines Betroffenen zu aktivieren. Bei diesen Einsätzen unterstützt die Notfallseelsorge die Einsatzkräfte von Polizei, Feuerwehren und Rettungsdiensten sowie weiteren Hilfsorganisationen.