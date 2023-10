Oregon trifft auf Uganda

Hausherr Uli Eisel, selbst Mitglied des Vereins, freute sich über den Besuch. "Wir wollen hier Menschen zusammenbringen und hoffen, dass wir das noch lange machen können", sagte er zur Begrüßung. Damit spielte er auf Unannehmlichkeiten mit Behörden an, die nach 18 Jahren Lindencult immer wieder neue Auflagen machen. Unauffällig setzte sich Christopher Worth - "Worth" ist der Name für seine unterschiedlichen Bandprojekte - an das alte Klavier am Tresen und spielte drauflos. Sehr gefühlvoll gestaltete er die Einleitung zu seinem Konzert. Auf die Bühne folgten ihm dieses Mal zwei Sängerinnen mit Power-Stimmen, Jenni und Amanda Price. Liebevoll nennt er sie die "Twins".