Parfümerie schließt - Weilburg verändert sich weiter

Die Entwicklung dieses Hauses ist beispielhaft für nahezu alle Veränderungen in der Neugasse. So wurden sowohl das Hotel "Zur Traube" - "das erste Haus am Platz" - als auch das Hotel "Deutsches Haus" mit dem angeschlossenen Kino "Schloßtheater" umgebaut und in Geschäftslokale umgewandelt. Auch die Textilgeschäfte Schepp, Mayer (später Stroh) und Fink sind schon lange geschlossen. An die Metzgereien Koch und Knuppertz, die Bäckerei Schlicht, die Buchhandlung Diesterweg und an das große Geschäft der Firma Hatzfeld können sich vielleicht nur noch ältere Weilburger erinnern. Wer weiß denn noch, dass in der Neugasse die Lebensmittelgeschäfte "Konsum", "Schade und Füllgrabe" und der "Penny-Markt" angesiedelt waren? Wer kann sich noch an das Frisörgeschäft Boos, an Elektro Harmacher, an Foto Löffler, an Seifen Fernau, an "Schlecker" oder an das Möbelgeschäft "Zeller" in dieser Straße erinnern?