Philippinum-Orchester Weilburg reist in die Partnerstadt Quattro Castella

WEILBURG/QUATTRO CASTELLA. Endlich war es so weit: Nach dem Besuch des Jugendorchesters aus Quattro Castella Ende April reiste nun das Philippinum-Orchester Weilburg in die Partnerstadt in der Emilia Romagna. Nachdem vier Jahre seit dem letzten Besuch vergangen waren, folgte das Orchester nun erstmals gemeinsam mit dem Philippinum-Chor und den Harmonists der Einladung, am Europäischen Festival der Jugendorchester dort teilzunehmen.