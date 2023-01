Poller stößt Roller um

WEILBURG. Vermutlich beim Rangieren hat ein Fahrzeug in der Weilburger Straße Über dem Hainberg am Samstag einen Poller überfahren. Zwischen 9.30 und 14 Uhr soll der Vorfall geschehen sein, wie die Polizei berichtet. Bei dem Vorfall knickte der Poller um, dies sei so auch eine beabsichtigte Funktion, meldet die Polizei weiter. Allerdings stieß der Poller einen geparkten Roller dabei um. Der Unfallversursacher habe den Roller danach wiederaufgestellt, jedoch sei ein Schaden am dem Zweirad entstanden, heißt es von den Beamten weiter. Der Unfallverursacher sei geflüchtet. Hinweise erbittet die Polizei unter Telefon 06471-93860.