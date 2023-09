Radfahrerin in Weilburg angefahren und schwer verletzt

WEILBURG. Eine 59 Jahre alte Radfahrerin ist am Mittwochvormittag in Weilburg von einem Auto angefahren und so schwer verletzt worden, dass sie später mit einem Rettungshubschrauber in eine Fachklinik nach Frankfurt geflogen werden musste. Wie die Polizei am Donnerstag berichtete, war die Frau gegen 10.10 Uhr mit ihrem E-Bike auf der Gehweg der Frankfurter Straße n der Bahnhofstraße kommend in Richtung Kubach unterwegs.