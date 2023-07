Randalierer liegt in Weilburg verletzt auf der Straße

WEILBURG. Einen verletzten Randalierer hat die Polizei am frühen Samstagmorgen in der Limburger Straße gefunden. Wie die Beamten am Montag berichteten, hatten Zeugen den 25-Jährigen dort gegen 3 Uhr beobachtet, wie er gegen mehrere Autos geschlagen und getreten hat. Da in einem Pkw mehrere Personen saßen, soll es auch einen Disput gegeben haben. Als die Streife eintraf, lag aber lediglich der Verletzte auf dem Gehweg. Der 25-Jährige wurde ins Krankenhaus gebracht. An den umstehenden Fahrzeugen stellten die Beamten keine Beschädigungen fest. Nun ermitteln sie und bitten um Hinweise unter Telefon 06471-93860.