Rettung für den Kanal in Waldhausen

Stellten die abgeschlossenen Bauarbeiten am Walderbach vor: (v.l.) Klaus Burger, Sara Zabel, Roger Schmidt, Johannes Hanisch, Julia Wollny und Wolfgang Gerhardt. (© Margit Bach)

Stellten die abgeschlossenen Bauarbeiten am Walderbach vor: (v.l.) Klaus Burger, Sara Zabel, Roger Schmidt, Johannes Hanisch, Julia Wollny und Wolfgang Gerhardt. (© Margit Bach)

In Weilburg-Waldhausen sind die Sicherungsarbeiten am Kanal am Walderbach nun abgeschlossen. Kosten: rund 300.000 Euro.