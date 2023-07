Rosenhang: Künstlerinnen-Trio zieht alle Register

Die Künstlerin und VHS-Dozentin Angelica Kowalewski ist nach eigenen Worten "mit dem Pinsel in der Hand geboren". Sie malt, seit sie denken kann. Nachdem sie lange Zeit in einem traditionellen Stil in Öl, Acryl oder Aquarell gemalt hat, arbeitet sie heute in Mix-Media, ein Schmelztiegel in den zahlreichen Techniken und Werkstoffe wie Acryl, Pigmente, Kreide und Resin verschmelzen.