Rückblick auf die Weilburger Wurzeln der Demokratie

WEILBURG. Im Rahmen der von der Hessischen Staatskanzlei organisierten Reihe "175 Jahre Paulskirche: Unsere Demokratie - Deine Freiheit" findet am Freitag, 16. Juni, um 18.30 in der Aula des Komödienbaus in Weilburg ein Vortrag von Torsten Weigelt statt, mit der - begleitend zu der Ausstellung des Geschichtsvereins in der Kreissparkasse - die Rückblicke auf das Jubiläum von 1848 in Weilburg fortgesetzt werden. Torsten Weigelt ist freier Journalist und Buchautor. Er wird sein Werk "Gagern. Pioniere der deutschen Demokratie" vorstellen und dabei unter anderem auf die Rolle der Gagern-Brüder 1848/49 in Revolution und Paulskirchenparlament sowie auf Beitrag der Familie von Gagern zur Vorgeschichte des Bundeslandes Hessen eingehen. Gemeinsamer Veranstalter sind die Stadt Weilburg und der Geschichtsverein Weilburg. Der Eintritt ist frei.