Schlosskonzerte in Weilburg präsentieren Neuentdeckungen

Alle Informationen rund um die Saison und Karten gibt es im Büro der Weilburger Schlosskonzerte Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag, von 9 bis 13 Uhr, zusätzlich öffnet das Büro abends vor den Konzerten zwei Stunden vor Konzertbeginn in der Schlossstraße 3 in Weilburg, Tel. 06471-9442-10 und -11. An Samstagen ist während der Saison das Kartenbüro von 10 bis 13 Uhr, vor der Matinee am Sonntag auch von 10 bis 11 Uhr zu erreichen. Vor Konzerten in der Unteren Orangerie öffnet die Konzertkasse eine halbe Stunde vor Konzertbeginn vor der Unteren Orangerie.