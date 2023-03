Schüler aus Weilburg gehen auf Entdeckungsreise

"Deine Zukunft #real:digital" schickt die Schülerinnen und Schüler an verschiedenen Stationen auf eine spannende Entdeckungsreise durch die digitale Arbeitswelt von morgen. In einem 90-minütigen interaktiven Workshop werden die Jugendlichen an die sechs wichtigsten Schlüsseltechnologien Smart Mobility, Health, Learning oder Energy herangeführt.