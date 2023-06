Schüleraustausch: Cathy Meylan erhält Johannes Meyer Medaille

"In Zeiten, in denen sich in Europa zunehmend ein nationales Denken erkennen lässt, sind persönliche Kontakte zwischen Menschen, wie sie sich im Rahmen eines solchen Schüleraustauschs ergeben, von besonderer Bedeutung", stellte der Schulleiter fest. Er gab der Hoffnung Ausdruck, dass diese Begegnungen zu längerfristigen Bindungen führen mögen.