Schüsse bei Auseinandersetzung in Weilburg

Was war passiert? Zeugen riefen gegen 21:50 Uhr die Polizei in die Hainallee, da sich dort eine große Gruppe von über 20 Personen mit Schlagstöcken, Reizgas und auch einer Schusswaffe prügeln würden. Beim Eintreffen mehrerer Streifen befanden sich keine Personen mehr vor Ort. Bei den folgenden Ermittlungen zeigte sich, dass mindestens 20 Personen in eine handfeste Auseinandersetzung am Parkplatz des Kinos in der Hainallee involviert waren. Diese setzten auch Schlagstöcke und Reizgas gegen die jeweiligen Kontrahenten ein. Zudem hat eine Person mehrere Schüsse in Richtung eines davonfahrenden Autos abgegeben. Die entsprechenden Hülsen der abgefeuerten Platzpatronen stellten die Beamten am Tatort sicher.