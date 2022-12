Sechs neue Ladeplätze für E-Autos in Weilburg

Die Beantragung, Förderzusage, Bestellungen und Baubeginn der drei eichrechtskonformen Ladesäulen wurde im Förderjahr 2020/2021 begonnen, konnte jedoch jetzt erst Aufgrund von Lieferverzögerungen der Ladesäulen aufgrund der wirtschaftlichen Folgen der Coronakrise und des Ukraine-Kriegs fertiggestellt werden. Alle vorbereitenden Maßnahmen (Tiefbau, Netzanschluss) wurden fristgerecht 2021 abgeschlossen. Weitere Ladestationen der Weilburger Stadtwerke gibt es vor dem Rathaus in der Mauerstraße, im Parkhaus Innenstadt und dem Parkdeck Mauerstraße sowie am Oberlahnbad, der Pestalozzistraße und auf dem Parkplatz des Fachärztezentrums am Kreiskrankenhaus.